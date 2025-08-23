23 августа 2025

В Свердловской области нашли гигантскую лисичку. Фото

В Свердловской области нашли огромную лисичку
Фото: Служба новостей «URA.RU»
Обычно лисички достигают не более 8 сантиметров в диаметре шляпки
В окрестностях Полевского (Свердловская область) обнаружили огромную лисичку. Фотографией находки грибник поделился в соцсетях.

«Найдена Царица-лисица, 20 см, полевское направление», — поделился свердловчанин в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии для сравнения на шляпке гриба расположена 15 сантиметровая линейка.

Лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius) — съедобный гриб, распространенный в хвойных и смешанных лесах. Обычно достигает 5–10 см в высоту и до 8 см в диаметре шляпки, но изредка встречаются крупные экземпляры до 15–20 см.

