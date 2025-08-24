Фурам с персиками не дают проехать в РФ: что происходит на «Верхнем Ларсе», где скопилась гигантская пробка

На границе России и Грузии образовался большой затор — люди жалуются, что им приходится стоять по несколько часов в пробке. Также на КПП «Верхний Ларс» закрыли въезд для фур, которые везут персики, сливы и виноград в Россию из Армении.
Почему такое произошло — неизвестно. Грузинские власти не комментируют ситуацию. Дальнобойщики лишь уверяют, что на границе им говорят о «некоторых санитарных проблемах». Что происходит на российско-грузинской границе — в материале URA.RU.
Грузия блокировала въезд грузовиков
Сотни армянских грузовых автомобилей, транспортирующих сельскохозяйственную продукцию в Россию через территорию Грузии, вынуждены возвращаться в Армению. Об этом сообщил оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян. При этом Даниелян не уточнил, представители какой страны принимают решение о возвращении фур.
Возвращаются грузовики, груженные сливам, персикам и виноградом. Водители отмечают, что им не предоставляют четких объяснений причин возврата, ссылаясь лишь на некие сложности фитосанитарного характера.
Депутат подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации фермеры несут значительные финансовые потери. По его словам, тщательным досмотрам подвергаются и грузовые автомобили, перевозящие другие виды товаров, что затрудняет их въезд на территорию Российской Федерации. Особо выделяются трудности у перевозчиков строительных материалов — такой подход ранее не наблюдался в данной отрасли.
При этом очевидцы говорят, что ситуация с фурами — не первый случай. «Фуры неделями тут стоят, не волнуйтесь, вы точно быстрее их пройдете границу», — пишут в местных чатах.
Что происходит на «Верхнем Ларсе»
Водители пишут в местных чатах, что дорога со стороны России спокойная. Судя по картам, там нет пробки. Однако сильный затор наблюдается со стороны Грузии.
Пробка растянулась на примерно семь километров. А время ожидания — гигантское. Один из водителей написал, что встал в пробку в 00:00 23 августа, а КПП удалось проехать только спустя 15 часов. Некоторые стоят в пробке по 17 часов.
«Нет смысла ждать лучшего времени для прохождения [границы]. 15 часов будете стоять», — отмечают очевидцы.
Другие пишут, что некоторые пытаются объехать пробку по встречной полосе. Из-за этого затор только увеличивается.
Кому-то потребовалась скорая помощь. Однако она долгое время не может проехать к месту вызова из-за скопления машин. При этом ситуация на границе и днем ранее была тяжелая.
