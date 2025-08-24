Фурам с персиками не дают проехать в РФ: что происходит на «Верхнем Ларсе», где скопилась гигантская пробка

В Армению возвращают сотни фур с сельхозпродукцией для РФ
Большая пробка скопилась на российско-грузинской границе (архивное фото)
Большая пробка скопилась на российско-грузинской границе (архивное фото) Фото:

На границе России и Грузии образовался большой затор — люди жалуются, что им приходится стоять по несколько часов в пробке. Также на КПП «Верхний Ларс» закрыли въезд для фур, которые везут персики, сливы и виноград в Россию из Армении.  

Почему такое произошло — неизвестно. Грузинские власти не комментируют ситуацию. Дальнобойщики лишь уверяют, что на границе им говорят о «некоторых санитарных проблемах». Что происходит на российско-грузинской границе — в материале URA.RU. 

Грузия блокировала въезд грузовиков 

Сотни армянских грузовых автомобилей, транспортирующих сельскохозяйственную продукцию в Россию через территорию Грузии, вынуждены возвращаться в Армению. Об этом сообщил оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян. При этом Даниелян не уточнил, представители какой страны принимают решение о возвращении фур. 

Возвращаются грузовики, груженные сливам, персикам и виноградом. Водители отмечают, что им не предоставляют четких объяснений причин возврата, ссылаясь лишь на некие сложности фитосанитарного характера. 

Депутат подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации фермеры несут значительные финансовые потери. По его словам, тщательным досмотрам подвергаются и грузовые автомобили, перевозящие другие виды товаров, что затрудняет их въезд на территорию Российской Федерации. Особо выделяются трудности у перевозчиков строительных материалов — такой подход ранее не наблюдался в данной отрасли.

При этом очевидцы говорят, что ситуация с фурами — не первый случай. «Фуры неделями тут стоят, не волнуйтесь, вы точно быстрее их пройдете границу», — пишут в местных чатах. 

Что происходит на «Верхнем Ларсе»

Водители пишут в местных чатах, что дорога со стороны России спокойная. Судя по картам, там нет пробки. Однако сильный затор наблюдается со стороны Грузии. 

Почти вся дорога на «Верхний Ларс» багровая
Почти вся дорога на «Верхний Ларс» багровая
Фото:

Пробка растянулась на примерно семь километров. А время ожидания — гигантское. Один из водителей написал, что встал в пробку в 00:00 23 августа, а КПП удалось проехать только спустя 15 часов. Некоторые стоят в пробке по 17 часов. 

«Нет смысла ждать лучшего времени для прохождения [границы]. 15 часов будете стоять», — отмечают очевидцы. 

Другие пишут, что некоторые пытаются объехать пробку по встречной полосе. Из-за этого затор только увеличивается. 

Кому-то потребовалась скорая помощь. Однако она долгое время не может проехать к месту вызова из-за скопления машин. При этом ситуация на границе и днем ранее была тяжелая. 

