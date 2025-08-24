Опытный альпинист указал на роковые обстоятельства с застрявшей на горе Наговицыной

Альпинистка Наталья Наговицина застряла на Пике Победы в Киргизии, сломав ногу 12 августа сломала ногу. Эвакуация спортсменки осложнилась ухудшением погоды в этом районе и тем, что напарник женщины не смог бы самостоятельно спасти ее. Об этом сообщил мастер спорта международного класса по альпинизму и мастер спорта по скалолазанию, председатель Красноярской краевой федерации альпинизма, заслуженный тренер России Николай Захаров.
«Перед той группой специалистов, которая потом отправилась на помощь Наговициной, также поставили сложнейшую задачу по эвакуации женщины. Единственное, что могло бы сыграть в пользу группы и дать шанс в тяжелейшей ситуации, — это хорошая погода. А она подвела», — заявил Захаров в беседе с «Российской газетой».
Спустя 12 дней после получения травмы, знакомые Натальи подчеркнули необходимость расследования действий ее напарника по восхождению. Именно он, по их словам, мог оставить пострадавшую на горе без поддержки. Напарник, как ранее сообщалось, спустился в лагерь для организации спасательной операции. Николай Захаров пояснил, что в сложившихся обстоятельствах у напарника не было реальной возможности самостоятельно спасти альпинистку. Попытка вместе добраться до лагеря, по мнению эксперта, была бы невозможна.
На данный момент альпинистка мертва. Она провела на Пике 11 дней без пропитания, передает VSE42. Пподруга спортсменки Лия Попова сообщила, что та отправилась на вершину, для завершения программы покорения пяти высочайших вершин Евразии и получения почетного знака «Снежный барс», пишет МK.RU.
