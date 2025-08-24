FPV-дроны влетели в машину с людьми в Брянской области

Пострадавшие в результате атаки БПЛА доставлены в больницу
Пострадавшие в результате атаки БПЛА доставлены в больницу

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Чуровичи Брянской области, двое жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По заявлению Богомаза, беспилотники атаковали гражданских целенаправленно, пока они ехали в машине.

В ночь с 23 по 24 августа происходила массовая атака беспилотников ВСУ. Согласно данным Минобороны, в небе уничтожили 95 дронов. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Чуровичи Брянской области, двое жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз «В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем telegram-канале. По заявлению Богомаза, беспилотники атаковали гражданских целенаправленно, пока они ехали в машине. В ночь с 23 по 24 августа происходила массовая атака беспилотников ВСУ. Согласно данным Минобороны, в небе уничтожили 95 дронов. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. 
