В МВД похвалили челябинских коллег за возвращенные ордена и медали

В МВД России похвалили сотрудников Главка Челябинской области за возвращенные ордена и медали семьям фронтовиков, которые были похищены мошенниками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Радостные новости пришли из Челябинской области. Там мои коллеги из регионального Главка вернули семье ветерана Великой Отечественной войны награды», — написала Волк в telegram-канале.
По ее словам, похищенные реликвии были обнаружены в ходе обыска у фигуранта уголовного дела о дистанционном мошенничестве. Среди уникальных возвращенных наград — три ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, две медали «За отвагу», а также награды «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и другие.
Экспертиза подтвердила подлинность всех орденов и медалей. После этого полицейские установили личности награжденных и нашли их родственников. Большинство наград принадлежали Ерофею Митрофановичу Шишаеву, прошедшему боевой путь от Москвы до Берлина. В торжественной обстановке награды были переданы его близким. Семья Шишаевых выразила благодарность сотрудникам полиции за внимательное отношение к памяти героя и сохранение семейных ценностей.
Кроме того, ведомство сообщило о возвращении ордена «Знак Почета» семье Сергея Филатовича Арасланова. Он много лет трудился на Челябинском металлургическом комбинате и был награжден за успехи в мирное время.
