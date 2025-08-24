Келлог прибыл в Киев на День Независимости Украины

Келлог прибыл на Украину с визитом
Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости страны. Об этом сообщают украинские издания.
«Кит Келлог уже в Киеве и принимает участие в торжествах ко Дню Независимости», — пишет УНИАН. Украинское агентство также публикует фотографию американского политика.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с визитом на Украину. О своем приезде он проинформировал в сообщении, опубликованном в социальной сети Х, передает RT.
