Келлог прибыл в Киев на День Независимости Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Келлог прибыл на Украину с визитом
Келлог прибыл на Украину с визитом Фото:

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости страны. Об этом сообщают украинские издания.

«Кит Келлог уже в Киеве и принимает участие в торжествах ко Дню Независимости», — пишет УНИАН. Украинское агентство также публикует фотографию американского политика.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с визитом на Украину. О своем приезде он проинформировал в сообщении, опубликованном в социальной сети Х, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости страны. Об этом сообщают украинские издания. «Кит Келлог уже в Киеве и принимает участие в торжествах ко Дню Независимости», — пишет УНИАН. Украинское агентство также публикует фотографию американского политика. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с визитом на Украину. О своем приезде он проинформировал в сообщении, опубликованном в социальной сети Х, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...