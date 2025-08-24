Российскую альпинистку не будут пытаться эвакуировать с горы в Киргизии

Спасатели свернули лагерь на пике Победы, где осталась альпинистка Наговицына
Спасатели свернули лагерь на пике Победы, где осталась альпинистка Наговицына Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российские спасатели завершили поисковую операцию и свернут лагерь на пике Победы, где осталась альпинистка Валентина Наговицына. Об этом сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Константин Яковенко.

«Сейчас сезон на пике Победы официально закрыт, погодные условия не позволяют проводить работы по спасению», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что  проведение следующей экспедиции станет возможным только через год.

Ранее сообщалось, что россиянка Валентина Наговицына оказалась заблокирована на одном из самых сложных семитысячников мира — пике Победы на границе Киргизии и Китая. Спасательная операция осложнялась сложной погодой и лавинной опасностью. Специалисты отмечают, что проведение любых работ в условиях вне сезона сопряжено с критическими рисками для всех участников экспедиции. В прошлом году она уже пыталась совершить восхождение, однако тогда экспедицию отменили из-за недостаточной подготовки группы. Спасательная операция на пике Победы не раз приостанавливалась из-за сложных погодных условий и лавинной опасности.

