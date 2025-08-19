Авиация министерства обороны Киргизии 19 августа эвакуировала более 60 альпинистов из районов пика Победы и Хан-Тенгри. Среди спасенных оказались граждане России, в том числе погибший российский альпинист Алексей Ермаков.
Кроме того, российская альпинистка Наталья уже на протяжении недели ожидает спасателей на вершине пика Победы. Женщина получила перелом ноги во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка находится на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия, а проведение эвакуации осложняется неблагоприятными погодными условиями. Сообщается, что ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате этого погиб. Подробности того, что известно о спасенных и застрявших альпинистах — в материале URA.RU.
Где находятся пик Победы и пик Хан-Тенгри
Пик Хан-Тенгри находится восточнее озера Иссык-Куль, в непосредственной близости от границы с Казахстаном и Китаем. Несмотря на то, что абсолютная высота вершины составляет 6 995 метров, благодаря ледниковому покрову высота пика достигает 7 010 метров. Таким образом, Хан-Тенгри входит в число пяти вершин Центральной Азии, превышающих отметку в 7 000 метров, а ее успешное восхождение дает альпинистам право на получение звания «Снежный барс».
Данная вершина отличается сложностью в техническом плане и повышенным риском схода лавин. На склонах располагаются высокогорные висячие ледники, обрушение которых приводит к образованию масштабных лавин с большими ледяными массами.
Пик Победы, расположенный в горной системе Тянь-Шань, считается одной из наиболее опасных вершин не только на территории бывшего СССР, но и во всем мире. Его высота составляет 7439 метров. Статистика свидетельствует о том, что число погибших здесь альпинистов превышает количество тех, кому удалось достичь вершины. Восточный склон горы выходит на территорию Китая, однако восхождение с этой стороны невозможно — существует только риск сорваться вниз. Основные маршруты подъема проходят через Киргизию.
Практически ни одна экспедиция не обходится без трагических происшествий. Гибель людей сопровождает почти каждое восхождение. Считается, что если в течение сезона на Пике Победы никто не погиб, значит, никто и не поднялся на вершину. Среди главных факторов риска — протяженный и сложный маршрут по семитысячному гребню, требующий отличной акклиматизации. Также крутой склон, подверженный частым лавинам. Среди трудностей отмечается крайне короткий период для восхождений, который ограничивается двумя-тремя неделями августа и требует особого внимания к погодным условиям даже в этот короткий промежуток.
Эвакуация альпинистов
Военно-воздушные силы Министерства обороны Киргизи эвакуировали несколько альпинистских групп, среди которых находились и иностранные граждане, включая россиян, из районов горных вершин Победы и Хан-Тенгри, расположенных на территории Иссык-Кульской области страны. Об этом сообщили в киргизском военном ведомстве.
«Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста», — говорится в сообщении Минобороны Киргизии. Сообщается, что среди них есть граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.
Некоторых альпинистов и спасателей доставили вертолетами в высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна, остальных эвакуировали на альпинистские базы. В ближайшее время один из вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана перевезет спортсменов, получивших травмы во время восхождения или спуска, в Бишкек для получения более квалифицированной медицинской помощи.
Погибшие россияне
Министерство обороны Киргизии сообщило, что гражданин России Алексей Ермаков скончался 16 августа в районе вершины Хан-Тенгри. Ранее ведомство информировало о смерти российского альпиниста Николая Тотмянина после его восхождения на пик Победы.
Россиянка уже неделю ждет эвакуации
По информации киргизского военного ведомства, на вершине пика Победы по-прежнему находится гражданка России Наталья Наговицына. 12 августа во время восхождения она получила перелом ноги. В течение недели женщина оставалась на высоте более семи тысяч метров, ожидая спасателей.
"На данный момент моя сестра находится одна на высоте примерно 7102 м, у нее сломана нога, она без связи. Прилетевший дрон 16 августа зафиксировал, что она ЖИВА", — написала сестра пострадавшей Юлия в одном из тематических чатов в Telegram.
Ранее с этой альпинисткой уже происходили подобные ситуации во время восхождений. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри ее супруг был парализован, и Наталья оставалась с ним до самой эвакуации. Мужчину так и не удалось спасти. Через год женщина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о муже.
На следующий день после происшествия гражданке России попытались оказать помощь итальянец по имени Лука и еще один альпинист из Германии. Они смогли дойти до пострадавшей, принесли ей спальный мешок, продукты питания, газовую горелку и баллон с газом, а затем остались с ней на ночевку, поскольку сил для возвращения обратно у них уже не оставалось. На следующий день они отправились за подмогой, однако в результате Лука получил серьезные обморожения рук. Позднее иностранцы предприняли повторную попытку добраться до Натальи через пик Важа Пшавела, однако вновь оказались в условиях сильной метели и были вынуждены провести ночь в спальных мешках на высоте 6800 метров.
Уже на следующий день у итальянца резко ухудшилось самочувствие. 15 августа Лука скончался, предположительно в результате отека мозга. В настоящее время его тело остается в пещере на высоте 6900 метров. Альпинисты намерены эвакуировать его останки вместе с Натальей, пишет telegram-канал Mash.
"Она ОЧЕНЬ сильная, выносливая и смелая! Она дождется! А мы можем только молиться каждый день, что бы такое чудо произошло и спасы (спасательные работы — прим. URA.RU) состоялись", — написал пользователь в одном из тематических telegram-каналов.
Проведение поисково-спасательных работ значительно затрудняли сильные снегопады и отсутствие видимости. Один из вертолетов, направленных для эвакуации Натальи Наговицыной, совершил жесткую посадку в горной местности. Следующая спасательная операция запланирована на 20 августа, сообщили в МЧС Киргизии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.