Детский Магазин на Лубянке приостановил работу из-за взрыва

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке временно приостановил работу после взрыва в магазине. Об этом сообщает пресс-служба торгового комплекса.
«В результате происшествия администрация организовала полную эвакуацию посетителей и сотрудников», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, уточняется, что на территории ЦДМ работают сотрудники правоохранительных органов, а администрация полностью содействует экстренным службам.
В сообщении также говорится, что руководство ЦДМ гарантирует всестороннюю поддержку семьям пострадавших в результате происшествия. Подробности самого инцидента и число пострадавших не уточняются. На месте продолжают работать экстренные службы, а доступ в здание временно ограничен для всех посетителей и персонала.
Несколькими часами ранее в магазине произошел взрыв. По предварительной информации, на третьем этаже сдетонировал газовый баллон. Как отмечают оперативные службы, причиной инцидента могла стать разгерметизация баллона.
