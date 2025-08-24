По факту взрыва в «Детском мире» на Лубянке возбуждено дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК возбудил уголовное дело после взрыва в «Детском мире» в Москве
СК возбудил уголовное дело после взрыва в «Детском мире» в Москве Фото:
новость из сюжета
Газовый баллон рванул в Центральном детском магазине Москвы

Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело после инцидента в магазине «Детский мир» на Лубянке, где произошел хлопок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

«Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту ... возбуждено уголовное дело», — написали в telegram-канале «Следком».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее очевидица взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке сообщила, что сила взрыва была столь значительной, что массивные стены здания задрожали по всему периметру. По словам свидетелей, посетители и персонал в панике спешно покидали торговый центр. Одна из сотрудниц отметила, что видела мужчину с травмой лица, выходящего из здания магазина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело после инцидента в магазине «Детский мир» на Лубянке, где произошел хлопок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства. «Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту ... возбуждено уголовное дело», — написали в telegram-канале «Следком». На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется. Ранее очевидица взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке сообщила, что сила взрыва была столь значительной, что массивные стены здания задрожали по всему периметру. По словам свидетелей, посетители и персонал в панике спешно покидали торговый центр. Одна из сотрудниц отметила, что видела мужчину с травмой лица, выходящего из здания магазина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...