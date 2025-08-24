По факту взрыва в «Детском мире» на Лубянке возбуждено дело

Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело после инцидента в магазине «Детский мир» на Лубянке, где произошел хлопок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
«Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту ... возбуждено уголовное дело», — написали в telegram-канале «Следком».
На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее очевидица взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке сообщила, что сила взрыва была столь значительной, что массивные стены здания задрожали по всему периметру. По словам свидетелей, посетители и персонал в панике спешно покидали торговый центр. Одна из сотрудниц отметила, что видела мужчину с травмой лица, выходящего из здания магазина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.