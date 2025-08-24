Стены дрожали: очевидцы рассказали о силе взрыва в Москве

Очевидица заявила, что при взрыве в ЦДМ на Лубянке задрожали стены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский Магазин на Лубянке приостановил работу из-за взрыва
Детский Магазин на Лубянке приостановил работу из-за взрыва Фото:
новость из сюжета
Газовый баллон рванул в Центральном детском магазине Москвы

Мощность взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве была такой сильной, что массивные стены во всех частях сооружения ощутимо задрожали. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Взрыв был в середине торгового цента, мощный, потому что эти стены сталинские содрогнулись ощутимо. Дыма не было», — рассказала одна из свидетельниц случившегося в беседе со «Звездой».

По словам женщины, посетители и сотрудники в панике покидали помещение. Одна из работниц магазина заметила человека с раненым лицом, который выходил из торгового центра. Администрация ЦДМ объявила о временной приостановке работы комплекса. Руководство заверило, что окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.

В московском магазине «Детский мир» на Лубянке произошел взрыв. По предварительной информации, причиной происшествия стало срабатывание газового баллона, расположенного на третьем этаже торгового центра. В результате инцидента пострадали три человека, один скончался. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мощность взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве была такой сильной, что массивные стены во всех частях сооружения ощутимо задрожали. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Взрыв был в середине торгового цента, мощный, потому что эти стены сталинские содрогнулись ощутимо. Дыма не было», — рассказала одна из свидетельниц случившегося в беседе со «Звездой». По словам женщины, посетители и сотрудники в панике покидали помещение. Одна из работниц магазина заметила человека с раненым лицом, который выходил из торгового центра. Администрация ЦДМ объявила о временной приостановке работы комплекса. Руководство заверило, что окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших. В московском магазине «Детский мир» на Лубянке произошел взрыв. По предварительной информации, причиной происшествия стало срабатывание газового баллона, расположенного на третьем этаже торгового центра. В результате инцидента пострадали три человека, один скончался. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...