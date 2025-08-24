Стены дрожали: очевидцы рассказали о силе взрыва в Москве

Мощность взрыва в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве была такой сильной, что массивные стены во всех частях сооружения ощутимо задрожали. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Взрыв был в середине торгового цента, мощный, потому что эти стены сталинские содрогнулись ощутимо. Дыма не было», — рассказала одна из свидетельниц случившегося в беседе со «Звездой».
По словам женщины, посетители и сотрудники в панике покидали помещение. Одна из работниц магазина заметила человека с раненым лицом, который выходил из торгового центра. Администрация ЦДМ объявила о временной приостановке работы комплекса. Руководство заверило, что окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.
В московском магазине «Детский мир» на Лубянке произошел взрыв. По предварительной информации, причиной происшествия стало срабатывание газового баллона, расположенного на третьем этаже торгового центра. В результате инцидента пострадали три человека, один скончался. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
