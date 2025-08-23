23 августа 2025

Активисты ищут энтомологов для подсчета шмелей в пермском Саду Соловьев

В пермском Саду Соловьев у речки Уинки отмечается рекордное количество шмелей
В Саду Соловьев наблюдают осенний бум шмелей
В пермском Саду Соловьев приближается сезон золотой осени: шмели активно опыляют поздние медоносы, а общественники приглашают энтомологов помочь с изучением местных насекомых. Сообщение об этом опубликовали активисты, создавшие парк вдоль реки Уинки.

«Осенью пространство превращается в Сад Шмелей — здесь отмечается рекордное количество и разнообразие этих насекомых. На растениях-медоносах, таких как мордовник, душица, шалфей, котовник и сентябринки, одновременно питаются несколько шмелей. Также в саду можно увидеть кузнечиков, мух и использованные домики одиночных пчел», — говорится на странице сада в соцсети «ВКонтакте».

Активисты обратились к энтомологам с предложением провести точный учет видов насекомых, особенно в связи с завершением жизненного цикла самцов шмелей, которые осенью погибают, в то время как самки уходят на зимовку. Специалистов приглашают помочь с отловом самцов и идентификацией видов без ущерба для популяции.

Сад Соловьев создан пермскими активистами-экологами в 2007 году на территории долины реки Уинки, чтобы защитить ее от застройки и благоустроить для горожан. За это время здесь высадили различные растения, обустроили дорожки и создали условия для наблюдения за природой, что привело к увеличению биоразнообразия, включая появление редких растений и активное развитие насекомых-опылителей.

