МИД РФ объяснил, на каких условиях Путин встретится с Зеленским

Президент России Владимир Путин не намерен встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским только ради демонстрации его легитимности. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
« Путин готов с ним (с Зеленским — прим. URA.RU) встретиться. Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в интервью NBS News.
По словам Лаврова, подготовка возможной встречи требует детальной проработки и ясности по ряду ключевых вопросов. В частности, Москва считает принципиально важным, чтобы на переговорах был четко определен уполномоченный представитель Украины, обладающий всеми необходимыми полномочиями для подписания документов. При этом министр отметил, что российская сторона признает Зеленского как фактического руководителя киевской администрации.
