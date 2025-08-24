Москалькова показала видео с освобожденными курянами

Москалькова опубликовала видео с освобожденными жителями Курской области
Москалькова опубликовала видео с освобожденными жителями Курской области

Восемь жителей Курской области, удерживавшихся на территории Украины с февраля 2025 года, были возвращены в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Сегодня домой возвращены еще восемь жителей Курской области, которые удерживались с февраля 2025 года в Сумах», — сказано в сообщении telegram-канала. Она отметила, что переговоры с украинской стороной велись на протяжении нескольких месяцев с участием администрации Президента России, Минобороны, МИД РФ и ФСБ.

Освобожденные куряне в настоящее время находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Губернатор региона выразил благодарность белорусским коллегам за поддержку, оказанную при проведении операции. По словам представителей администрации, уже в ближайшее время все вернувшиеся смогут встретиться с семьями в Курской области.

