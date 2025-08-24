Легендарный ведущий «Вестей» умер в США: биография Юрия Ростова

В США скончался экс-ведущий «Вестей» Юрий Ростов
Юрий Ростов скончался в США
Юрий Ростов скончался в США

В США умер экс-ведущий информационной программы «Вести» Юрий Ростов. Об этом сообщил тележурналист, режиссер и продюсер Михаил Дегтярь.

Ростов был одним из наиболее заметных представителей «Вестей» в начале 1990-х годов. Он приобрел широкую известность благодаря совместному со Светланой Сорокиной восьмичасовому выпуску новостей, вышедшему в эфир 7 ноября 1991 года. О жизни легендарного ведущего — в материале URA.RU.

Биография

Ростов родился и умер в Штатах
Ростов родился и умер в Штатах
Фото:

Юрий Ростов родился в США в семье советского дипломата. Свою профессиональную деятельность на телевидении начал в 1977 году, присоединившись к информационной программе Центрального телевидения СССР под названием «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

С мая 1991 года он вел вечерние выпуски программы «Вести» в 20:00, чередуясь со Светланой Сорокиной. В 1993 году Ростов был назначен корреспондентом «Вестей» в США, а с 1993 по 1995 год руководил американским корпунктом.

В конце 1990-х годов Ростов предпринял попытку построить карьеру брокера на Уолл-стрит, для чего прошел соответствующее обучение. Однако впоследствии он получил приглашение присоединиться к телерадиовещательной корпорации WMNB, базирующейся в Нью-Джерси.

Позднее журналист работал на телеканале «НТВ-Интернешнл», который позже был преобразован в RTVI. В 2003 году совладелец RTVI Владимир Гусинский принял решение снять Юрия Ростова с эфира. На тот момент Ростов являлся ведущим популярной вечерней новостной программы «Сейчас в Америке». После увольнения он рассматривал возможность возвращения в Москву, где, по информации СМИ, ему поступило предложение о работе на телеканале РЕН ТВ. В последние годы жизни Ростов сотрудничал с телевизионным каналом, участвуя в программе «Мир сегодня», а также вел эфиры на американском радио. Журналист был женат на Наталье Ростовой.

Интересные факты из жизни Ростова

В период с 1991 по 1993 годы Юрий Ростов, совместно со Светланой Сорокиной, был ведущим вечерних выпусков программы на телеканале ВГТРК «Вести». Журналист внес значительный вклад в формирование нового имиджа информационного шоу.

Особую популярность Ростову принес инцидент в эфире от 7 ноября 1991 года, когда произошел технический сбой. Ведущий, обращаясь к режиссеру передачи Уваркину, потребовал разъяснений, что стало широко цитируемой фразой в телевизионной среде: «Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени?» Этот момент вошел в историю отечественного телевидения.

«Режиссер выпуска — Уваркин. То, что происходит у нас сегодня в эфире очень показывает, от чего страдает Россия сейчас — от отсутствия профессионалов", — добавил тогда Ростов.

