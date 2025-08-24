Дуров раскритиковал французских полицейских

Задержание во Франции сооснователя Telegramа Павла Дурова год назад стало следствием ошибочных действий местной полиции. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру. К сожалению, единственным результатом моего ареста до сих пор стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны», — написал он.
Дуров отметил, что за год расследования не было обнаружено никаких нарушений со стороны его или мессенджера. Он подчеркнул, что политика модерации Telegram соответствует отраслевым стандартам, а все юридически обязательные запросы со стороны Франции обрабатывались своевременно и в полном объеме.
