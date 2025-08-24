В ХМАО из украинского плена вернули бойца, который пробыл там 2 года

В ХМАО после двух лет украинского плена вернулся боец из Октябрьского района. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.
«У нас хорошая новость. Мобилизованного из Малого Атлыма Октябрьского района вернули из плена, где он пробыл 2 года», — сообщила омбудсмен ХМАО.
Всего с подконтрольной Украине территории были возвращены 146 российских солдат. В обмен российская сторона передала 146 украинских военнопленных. В настоящее время освобожденные военнослужащие России пребывают на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка.
