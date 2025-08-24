Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146»: главное об СВО на 24 августа

В результате обмена между Россией и Украиной на родину были возвращены 146 российских военнослужащих, а также восемь гражданских лиц, ранее содержавшихся на территории, контролируемой Киевом. Соглашение об обмене стало возможным при содействии ОАЭ.
Кроме военных, освобождению также подверглись восемь жителей Курской области, которые были незаконно удерживаемы украинской стороной. Минобороны РФ уточнило, что в ближайшее время эти гражданские лица будут доставлены в свои дома. В настоящее время возвращенные военнослужащие находятся в Беларуси. Главные события СВО — в материале URA.RU.
ВС РФ освободили Филию в Днепропетровской области
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Филия, расположенным в Днепропетровской области. Подразделения войсковой группировки «Центр» в ходе наступательных операций заняли этот населенный пункт.
Сорвана ротация ВСУ в ДНР
Операторы ударных беспилотников войсковой группировки «Южная» нанесли серию ударов по подразделению пехоты ВСУ, пытавшемуся провести ротацию вблизи населенного пункта Звановка ДНР. По данным Минобороны, в ходе воздушной разведки прифронтовой зоны операторы беспилотников обнаружили и ликвидировали группу пехоты, которая выдвигалась к передовым рубежам с целью смены личного состава. Спустя несколько часов ВСУ предприняли повторную попытку выхода к линии соприкосновения, однако вновь понесли потери в результате нанесенного удара.
В Сумской области ликвидирован спецназ ВСУ
В Никольском Сумской области военнослужащие украинских сил специальных операций были уничтожены в результате удара FPV-дронов. По данным силовиков, 22 августа в Сумской области была ликвидирована группа из состава 140-го центра ССО Украины. В тот же день там же был ликвидирован еще один участник группы — оператор БПЛА Анатолий Ярославович Дутка, уроженец Ивано-Франковской области, 1993 года рождения.
Удары по российским регионам
ЛНР
Из-за артиллерийского обстрела города Сватово в ЛНР пострадали три мирных жителя. Кроме того, в результате атаки отмечены повреждения оконных проемов и фасадов в ряде жилых домов. Всем пострадавшим была своевременно предоставлена медицинская помощь.
Херсонская область
В результате обстрелов со стороны ВСУ по территории Херсонской области погибли два мирных жителя, еще пять человек получили ранения. Были убиты женщина 1997 года рождения и ребенок, родившийся в 2014 году, проживавшие в Каховском округе. Там же пострадали еще два человека, в том числе ребенок четырех лет. Кроме того, трое мирных жителей получили ранения в Алешках.
В Новой Каховке в результате обстрелов повреждены два многоквартирных дома и газопровод, в связи с чем без газоснабжения остались 46 абонентов. В Великой Лепетихе поврежден еще один жилой дом. Под удары украинских сил также попали населенные пункты Пролетарка, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Корсунка, Малая Лепетиха и Каховка.
Брянская область
В результате атаки беспилотников на поселок Свень-Транспортная в Брянской области пострадали мужчина, две женщины и ребенок. Общее количество пострадавших в ходе инцидента увеличилось до четырех человек. Все пострадавшие были госпитализированы в Брянскую областную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Курская область
В результате обстрелов, произведенных ВСУ по территории Курской области, пострадали трое мужчин и одна женщина. Один из раненых — 43-летний мужчина, находящийся в состоянии средней тяжести, был доставлен бригадой скорой помощи в Курскую областную больницу. Еще один пострадавший был перевезен в Рыльскую центральную районную больницу из села Толпино Кореневского района. Уточняется, что 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны бедра в результате атаки с применением беспилотника.
У 54-летней женщины диагностированы травмы бедра и грудной клетки. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также осколочные ранения получил 38-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.
Войск США на Украине не будет
США не планируют размещать свои вооруженные силы на территории Украины, однако Вашингтон намерен активно участвовать в предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
По его словам, президент Дональд Трамп однозначно дал понять, что американские военные не будут направлены на Украину. Тем не менее, США рассчитывают сыграть значимую роль в обеспечении украинской стороне гарантий безопасности и уверенности, необходимых для прекращения конфликта с их стороны. Вэнс также отметил, что такие меры должны способствовать тому, чтобы и Россия была готова завершить военные действия.
Канада передаст Киеву миллиард долларов
Правительство Канады выделит Украине свыше одного миллиарда долларов на приобретение беспилотников, боеприпасов и бронетехники. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в ходе мероприятий, посвященных Дню независимости Украины, которые прошли в Киеве. Финансирование предоставляется в рамках расширенного пакета военной поддержки, объявленного в июне текущего года на саммите G7. По информации главы канадского правительства, поставки планируется начать уже в сентябре 2025 года.
