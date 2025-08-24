24 августа 2025

Москалькова встретилась с представителями украинского омбудсмена

Омбудсмен подняла вопросы взаимного воссоединения семей
Омбудсмен подняла вопросы взаимного воссоединения семей
В Минске прошла встреча российских и украинских представителей по вопросам возвращения пленных. Об этом в своем telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«При посредничестве белорусской стороны в Минске состоялась встреча с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных», — написала Москалькова.

Омбудсмен также добавила, что стороны подняли вопрос формирования посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников.

Как сообщало URA.RU, ранее представители Москвы и Киева уже проводили обмены пленными при посредничестве третьих стран, в том числе ОАЭ. Последний крупный обмен состоялся по формуле 146 на 146. При этом, по данным российской стороны, «обменный фонд» Украины практически исчерпан, и количество российских пленных у Киева значительно сократилось. 

