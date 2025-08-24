Мединский: Киев отбирал военных для обмена, обменный фон стремится к нулю

Украинская сторона отбирает пленных для обмена с Россией, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский. По его словам, «обменный фонд» Украины практически исчерпан.
«По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь „отбирал“, на этот раз из числа 1000 пленных ВСУшников, которые обращались к Зеленскому», — написал Мединский в своем telegram-канале.
Политик также отметил, что, вероятно, у Украины осталось очень мало российских пленных для дальнейших обменов. Мединский предположил, что «обменный фонд» Украины приближается к нулю, тогда как в распоряжении российской стороны, по его словам, еще остаются тысячи пленных военнослужащих ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате проведенного обмена между Россией и Украиной на родину вернулись 146 российских военнослужащих, а также восемь гражданских лиц, находившихся в украинском плену. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Среди освобожденных оказались восемь жителей Курской области, которые ранее удерживались на территориях, контролируемых Киевом без законных оснований.
