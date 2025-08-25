Саммит в Китае станет самым масштабным в истории ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине, станет самым крупным в истории организации. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества. На мероприятие прибудут более 20 глав государств», — процитировало Ханьхуэя РИА Новости.
В июле главы российского и индийского МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Встреча прошла в городе Тяньцзинь на полях СМИ ШОС.
Как сообщало URA.RU ранее, президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит четырехдневный визит в Китай, где состоятся переговоры между российской и китайской делегациями. Также российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.
