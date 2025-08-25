Российская армия прорвала оборону ВСУ в Днепропетровской области

Российская армия продвинулась в Днепропетровской области
Российская армия продвинулась в Днепропетровской области
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые подразделения ВС РФ прорвали оборону украинских войск в районе реки Волчья при освобождении населенного пункта Филия в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе активного наступления штурмовики форсировали реку Волчья и прорвали оборону противника», — сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов оказывали мотострелковым подразделениям огневую поддержку, уничтожая позиции и личный состав украинской армии.

Село Филия было освобождено 24 августа, пишет MK.RU. Операцию провели военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из состава группировки войск «Центр».

