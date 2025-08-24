Мэру «уральской Рублевки» прочат высокую должность в правительстве

Глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских может стать заместителем губернатора Свердловской области. Как стало известно URA.RU, его кандидатуру на этот пост готовятся предложить или уже предложили врио губернатора Денису Паслеру авторы схемы нового состава кабмина.
«Нисковских рассматривают на должность замгубернатора по ЖКХ, строительству и транспорту. То есть ему может перейти функционал [Сергея] Швиндта», — поделился источник агентства. Сам Нисковских в беседе с URA.RU заявил, что ему таких предложений не поступало и он сосредоточен на вопросах развития Сысертского городского округа.
Как ранее сообщало URA.RU, после выборов состав свердловского правительства может обновиться наполовину. Отставку прочат четырем действующим заместителям губернатора, а также семи министрам. Агентство публиковало схему нового кабмина, которую, как утверждал один из собеседников, Паслеру уже показывали. По словам другого, она еще корректируется. Кроме того, есть и другие комбинации.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Решение о роспуске правительства избранный губернатор может принять уже 15-го. «Правительство региона в соответствии со статьей 49 Устава Свердловской области продолжает действовать до сформирования нового правительства. Его полномочия прекращаются в день вступления в должность избранного губернатора или в случае принятия главой региона решения об отставке правительства», — ранее объясняли URA.RU в пресс-службе кабмина.
