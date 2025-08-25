Даниил Медведев сенсационно проиграл французу

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи на чемпионате в США
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи на чемпионате в США

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на US Open, уступив в первом круге французскому спортсмену Бенжамену Бонзи, который занимает 51-ю строчку в рейтинге ATP. Матч прошел 25 августа на кортах Нью-Йорка и завершился со счетом 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6 в пользу представителя Франции. Об этом сообщают журналисты.

"Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл французу Бенжамену Бонзи (51-е место в рейтинге ATP) в 1-м круге US Open — 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6", — передает "Чемпионат.com". Сообщается, что Медведев проиграл два стартовых сета, однако сумел переломить ход матча, выиграв третий сет на тай-брейке и затем взяв четвертый всухую. Тем не менее, в решающей партии российский спортсмен не сумел удержать инициативу.

Накануне в Нью-Йорке (США) стартовал US Open – 2025 — чемпионат мира по теннису. Он продлится два дня. 

