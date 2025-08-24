Власти города в ХМАО предупредили об отключении горячей воды

В Югорске 25 августа с 21:00 до 6:00 будет временно отключено горячее водоснабжение во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня, 25 августа, с 21:00 до 6:00 во всем городе будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением работ по переврезке водоводов», — пояснили в мэрии. И уточнили, что отключение не затронет дома с крышными котельными.
Ранее URA.RU писало, что в нескольких городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Отключение было запланировано для проведения ежеквартальной телевизионной профилактики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!