24 августа 2025
23 августа 2025

Власти города в ХМАО предупредили об отключении горячей воды

В Югорске на ночь отключат горячую воду
В Югорске на ночь отключат горячую воду
В Югорске на ночь отключат горячую воду Фото:

В Югорске 25 августа с 21:00 до 6:00 будет временно отключено горячее водоснабжение во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня, 25 августа, с 21:00 до 6:00 во всем городе будет отключено горячее водоснабжение в связи с проведением работ по переврезке водоводов», — пояснили в мэрии. И уточнили, что отключение не затронет дома с крышными котельными.

Ранее URA.RU писало, что в нескольких городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Отключение было запланировано для проведения ежеквартальной телевизионной профилактики.

