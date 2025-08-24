24 августа 2025

Спортсмен с двумя высшими образованиями рекламировал наркошопы в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанным мужчиной оказался спортсмен, который днем вел тренировки
Задержанным мужчиной оказался спортсмен, который днем вел тренировки Фото:

Задержанный полицейскими граффист, наносивший рекламу наркошопов на фасады зданий в Челябинске, оказался спортсменом с двумя высшими образованиями. Об этом сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«В дневное время мужчина ведет общественно полезную, спортивную деятельность, занимается проведением тренировок по единоборствам, а в ночное время он занимается рекламой наркошопов через нанесение граффити на фасады зданий. Такая вот противоречивая ситуация», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Подозреваемого задержали на прошлой неделе сотрудники полиции. Мужчина нанес более 30 запрещенных надписей по улице Смирных в Центральном районе города. Все граффити сообщали адреса интернет-сайтов по продаже наркотических и психотропных веществ. Задержанному 26 лет. Он пояснил, что наносил запрещенные надписи ради заработка. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ).

Сегодня сотрудники челябинской полиции задержали второго подозреваемого в нанесении граффити с адресами наркошопов, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. 

Активная работа по выявлению расклейщиков и граффитистов в Челябинске продолжится, пообещал Лошкин. «В том числе, показывайте примеры, к чему такая работа в итоге приведет. Подобным заработком можно всю жизнь себе перепортить. Уголовная ответственность и так далее со всеми вытекающими», — добавил Лошкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный полицейскими граффист, наносивший рекламу наркошопов на фасады зданий в Челябинске, оказался спортсменом с двумя высшими образованиями. Об этом сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «В дневное время мужчина ведет общественно полезную, спортивную деятельность, занимается проведением тренировок по единоборствам, а в ночное время он занимается рекламой наркошопов через нанесение граффити на фасады зданий. Такая вот противоречивая ситуация», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Подозреваемого задержали на прошлой неделе сотрудники полиции. Мужчина нанес более 30 запрещенных надписей по улице Смирных в Центральном районе города. Все граффити сообщали адреса интернет-сайтов по продаже наркотических и психотропных веществ. Задержанному 26 лет. Он пояснил, что наносил запрещенные надписи ради заработка. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ). Сегодня сотрудники челябинской полиции задержали второго подозреваемого в нанесении граффити с адресами наркошопов, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.  Активная работа по выявлению расклейщиков и граффитистов в Челябинске продолжится, пообещал Лошкин. «В том числе, показывайте примеры, к чему такая работа в итоге приведет. Подобным заработком можно всю жизнь себе перепортить. Уголовная ответственность и так далее со всеми вытекающими», — добавил Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...