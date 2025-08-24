Как на Мертвом море: какие программы предлагают пермские санатории

Санатории Пермского края уже давно перестали делать только стандартные процедуры, такие как магнит и электрофорез. Курорты добавляют в список услуг современные зарубежные программы и используют новые медицинские технологии. Корреспондент URA.RU изучил сайты пермских здравниц, чтобы выяснить, какие необычные процедуры предлагают отдыхающим.
Демидково
В санатории «Демидково» в Добрянском округе существует несколько различных оздоровительных программ. Одна из них — майер-терапия. Ее разработал австрийский врач-натуропат Франц Ксавьер Майер. Майер-терапия основана на идее, что большинство болезней возникают из-за патологических процессов, проходящих в кишечнике. Поэтому процедуры направлены на его восстановление. Отдыхающим, купившим путевки по этой программе, доступны специальная диета, спа-процедуры, лечебная физкультура, физиотерапия и другие услуги.
Усть-Качка
На сайте санатория «Амакс Усть-Качка» сказано, что на курорте используют передовые медицинские технологии, такие как лазеротерапия, магнитотерапия, карбокситерапия, ударно-волновая терапия и другие. Также гостям здравницы предлагают лечебную питьевую, сероводородную и бромйодную воды, которые сравнивают с эффектом оздоровления на Мертвом море.
Ключи
В списке услуг курорта «Ключи», расположенном в Суксунском округе, указано более ста процедур. Есть программа с использованием сульфидно-иловых грязей местного пруда. Также отдыхающим предлагают пить минеральную лечебно-столовую воду «Ключи», которую добывают из собственной скважины. А для ванн на курорте используют сероводородную минеральную воду, богатую натрием, магнием и кальцием. Ее добывают в излучине реки Малая Иргина, протекающей недалеко от курорта.
