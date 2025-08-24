24 августа 2025

В центре Перми вновь пытаются продать известный банный комплекс

Пермский банный комплекс продают за 45 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банный комплекс состоит из двух зданий
Банный комплекс состоит из двух зданий Фото:

На улице Советской в Перми выставлен на продажу банный комплекс из шести бань. По указанному в объявлении адресу находится один из старейших пермских комплексов для отдыха «Слудские бани». Стоимость объекта — 45 млн рублей.

«Продам действующий банный комплекс, состоящий из двух отдельно стоящих зданий, а также земельного участка. Расположен в густонаселенном жилом массиве. На внутренней огороженной территории паркинг на 14 машиномест. Стоимость — 45 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В первом здании площадью 348,2 квадратных метра находятся шесть видов бань. Полная загрузка составляет 45 человек в день. Во втором здании площадью 135 квадратных метров находится баня, бильярдная и две спальных. Банный комплекс уже пытались продать в 2022 году. Стоимость объекта также составляла 45 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена готового бизнеса — 50 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Советской в Перми выставлен на продажу банный комплекс из шести бань. По указанному в объявлении адресу находится один из старейших пермских комплексов для отдыха «Слудские бани». Стоимость объекта — 45 млн рублей. «Продам действующий банный комплекс, состоящий из двух отдельно стоящих зданий, а также земельного участка. Расположен в густонаселенном жилом массиве. На внутренней огороженной территории паркинг на 14 машиномест. Стоимость — 45 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В первом здании площадью 348,2 квадратных метра находятся шесть видов бань. Полная загрузка составляет 45 человек в день. Во втором здании площадью 135 квадратных метров находится баня, бильярдная и две спальных. Банный комплекс уже пытались продать в 2022 году. Стоимость объекта также составляла 45 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена готового бизнеса — 50 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...