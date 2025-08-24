В центре Перми вновь пытаются продать известный банный комплекс

На улице Советской в Перми выставлен на продажу банный комплекс из шести бань. По указанному в объявлении адресу находится один из старейших пермских комплексов для отдыха «Слудские бани». Стоимость объекта — 45 млн рублей.
«Продам действующий банный комплекс, состоящий из двух отдельно стоящих зданий, а также земельного участка. Расположен в густонаселенном жилом массиве. На внутренней огороженной территории паркинг на 14 машиномест. Стоимость — 45 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В первом здании площадью 348,2 квадратных метра находятся шесть видов бань. Полная загрузка составляет 45 человек в день. Во втором здании площадью 135 квадратных метров находится баня, бильярдная и две спальных. Банный комплекс уже пытались продать в 2022 году. Стоимость объекта также составляла 45 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена готового бизнеса — 50 млн рублей.
