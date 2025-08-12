В пригороде Перми продается элитный загородный клуб

На площади клуба находится баня и дома в стиле «хай-тэк»

В поселке Протасы Пермского муниципального округа продается загородный клуб. Цена объекта — 50 млн рублей.

«Продается загородный клуб. Периметр окружен забором, есть парковка на шесть автомобилей. Состоит из четырех капитальных строений и трех домов в стиле „хай-тек“. Стоимость — 50 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Объект включает также банный комплекс и котельную. По всему участку установлена ландшафтная подсветка и высажено 50 елей и сосен.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Култаево Пермского муниципального округа продается база отдыха с посуточным проживанием. Стоимость объекта составляет 27 млн рублей.

