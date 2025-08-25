Челябинский турист скончался в горах

В Челябинской области в районе горы Ицыл, которая входит в Таганайский горный узел, скончался турист на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы.
«В минувшую субботу спасатели выезжали на вызов в районе горы Ицыл. Мужчине, управлявшему квадроциклом, внезапно стало плохо, терял сознание», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Спасателям о случившемся сообщили очевидцы. Но до приезда спасателей и сотрудников скорой помощи мужчина скончался. Спасатели эвакуировали тело и передали сотрудникам полиции.
