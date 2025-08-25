В Перми двое молодых людей украли большую пачку зернового кофе у посетителя кафе быстрого питания. Они воспользовались тем, что владелец кофе ненадолго отлучился. Корреспондент URA.RU побеседовал с пострадавшим пермяком и выяснил детали случившегося.
«Все произошло в субботу 23 августа около 23:00. Я пришел в ROSTIC`S в ТЦ „Лайнер“, сделал заказ и сел ждать, пока его соберут. Пакет, в котором лежал кофе, поставил на соседний стул. В какой-то момент я решил отлучиться в туалет, конечно, пакет брать с собой не стал, ведь кругом камеры видеонаблюдения, даже подумать не мог, что кто-то на него покусится. Когда вернулся в зал, то пакет на стуле был уже пустой, а кофе украден», — рассказал детали случившегося читатель URA.RU.
Мужчина сразу обратился к сотрудникам кафе, попросил показать ему камеры видеонаблюдения. «На записи видно, как они подходят к столику, парень ставит на него бумажный пакет, в котором, видимо лежит еда. После этого снимает с плеча рюкзак, заглядывает в мой пакет, достает из него мой кофе и складывает к себе в рюкзак, а сверху кладет упаковку с едой. Девушка все это время стоит и наблюдает за происходящим. После этого парочка уходит. Возникает вопрос — это первая их кража, или они не первый раз „промышляют“ таким образом в общественных местах», — задается вопросом пермяк. Мужчина отметил, что заявление в полицию пока писать не стал, так как надеется, что совесть заставит парочку вернуть упаковку с зерновым кофе в кафе.
