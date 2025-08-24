Удачная рыбалка сопровождала ямальца на реке Айваседапур
Житель Ямала поймал в реке Айваседапур, которая протекает на территории Пуровского района (ЯНАО) щуку весом почти 12 кг. Свой улов рыбак показал в сетевом сообществе.
Щука весит около 12 кг
«Ямалец Евгений Назаров поймал щуку весом 11,8 кг. Хищника рыбак выудил в реке Айваседопур», — пишет telegram-канал «Мы из Приуралья».
Почти год назад еще один рыбак из ЯНАО поймал щуку весом более 13 килограммов, но отпустил ее в реку. Также поступил и житель Нового Уренгоя, который выловил в реке щуку весом в 11 кг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!