24 августа 2025

Ямальский рыбак поймал щуку на 12 кг. Фото

Удачная рыбалка сопровождала ямальца на реке Айваседапур
Удачная рыбалка сопровождала ямальца на реке Айваседапур

Житель Ямала поймал в реке Айваседапур, которая протекает на территории Пуровского района (ЯНАО) щуку весом почти 12 кг. Свой улов рыбак показал в сетевом сообществе.

Щука весит около 12 кг
Щука весит около 12 кг
Фото:

«Ямалец Евгений Назаров поймал щуку весом 11,8 кг. Хищника рыбак выудил в реке Айваседопур», — пишет telegram-канал «Мы из Приуралья».

Почти год назад еще один рыбак из ЯНАО поймал щуку весом более 13 килограммов, но отпустил ее в реку. Также поступил и житель Нового Уренгоя, который выловил в реке щуку весом в 11 кг. 

