Заслуженный врач РФ, заведующий Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» Владимир Мыльников имеет особняк, окруженный высоким забором. Кадры задержания опубликовала пресс-служба СКР по региону.
Судя по кадрам, Мыльников имеет шикарный особняк: участок окружен кованым забором, на нем расположен двухэтажный коттедж из бруса, территория имеет ландшафтный дизайн.
Мыльников вышел к сотрудникам ФСБ и СКР в халате, открыл им дверь, запустил в дом. Ему зачитали, в чем он подозревается. А именно: что он в период с января по март прошлого года воспользовался своими служебными полномочиями.
«Являясь членом аукционной комиссии, совершил действия, направленные на заключение и оплату договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ „ОКБ № 3“ и подконтрольной ему организацией, дублирующих своим содержанием услуги, оказываемые консультационным центром. Стоимость договора составила более 11,6 млн рублей», — отметили в пресс-службе СКР по региону.
В отношении Мыльникова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Решается вопрос об отправке в СИЗО.
