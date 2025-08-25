«Двухэтажный коттедж за высоким забором»: как задерживали челябинского топ-врача. Видео

В коттедж заслуженного врача РФ из Челябинска пришли сотрудники ФСБ и СК
Владимир Мыльников встретил силовиков в халате
Владимир Мыльников встретил силовиков в халате Фото:

Заслуженный врач РФ, заведующий Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» Владимир Мыльников имеет особняк, окруженный высоким забором. Кадры задержания опубликовала пресс-служба СКР по региону.

Судя по кадрам, Мыльников имеет шикарный особняк: участок окружен кованым забором, на нем расположен двухэтажный коттедж из бруса, территория имеет ландшафтный дизайн.

Мыльников вышел к сотрудникам ФСБ и СКР в халате, открыл им дверь, запустил в дом. Ему зачитали, в чем он подозревается. А именно: что он в период с января по март прошлого года воспользовался своими служебными полномочиями.

«Являясь членом аукционной комиссии, совершил действия, направленные на заключение и оплату договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ „ОКБ № 3“ и подконтрольной ему организацией, дублирующих своим содержанием услуги, оказываемые консультационным центром. Стоимость договора составила более 11,6 млн рублей», — отметили в пресс-службе СКР по региону.

В отношении Мыльникова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Решается вопрос об отправке в СИЗО.

