Операция по спасению россиянки с пика Победы окончательно завершена

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной окончательно завершена после того, как из-за непогоды был отменен подъем на еврокоптере с пилотом из Италии. Он должен был стать последней попыткой эвакуации россиянки с пика Победы в Киргизии.
Операция частной итальянской компании, которая планировала сначала осмотреть место с дрона, а затем подняться к альпинистке на еврокоптере, не увенчалась успехом: пилотам помешала сильная непогода, и они улетели в Италию. Эта операция была «последним шансом» для Наговицыной, так ее называла главред проекта о горах и горном спорте Mountain.ru и член Федерации альпинизма РФ Анна Пиунова.
Официально МЧС завершили спасательную операцию еще 23 августа. В настоящее время с горы спускаются все спасатели-альпинисты. Тело Наговицыной и итальянца, который пытался ей помочь, но получил обморожение, смогут достать, вероятно, только к весеннему началу сезона восхождений.
Наговицына сломала ногу при спуске с одной из самых опасных вершин в мире — пика Победы в Киргизии. Она застряла на высоте более семи тысяч метров, итальянец и немец, которые были частью ее группы, попытались ей помочь, но не смогли. Итальянец погиб, а немец спустился вниз и стал единственным выжившим из группы. Однако факт смерти Наговицыной смогут подтвердить только спасатели, которые найдут ее тело. Известно, что на данный момент россиянка находится на вершине уже почти две недели, при -26 градусов мороза, отсутствии еды и воды и бешеных ветрах.
