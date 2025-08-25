Ученая Пермского Политеха рассказала, что повлияет на курс рубля в сентябре

Пермский экономист Стародумова: рубль в сентябре покажет умеренное непостоянство
Курс рубля, вероятнее всего, останется в пределах ограниченного коридора
Курс рубля, вероятнее всего, останется в пределах ограниченного коридора

Сентябрь традиционно играет важную роль в формировании валютного курса. Основной прогноз предусматривает сохранение текущих цен на нефть, отсутствие значительного ужесточения санкций и удержание ключевой ставки на существующем уровне либо ее незначительное изменение в пределах 0,5 процентного пункта. В такой ситуации курс рубля, вероятнее всего, останется в пределах ограниченного коридора — порядка плюс-минус 5 рублей от текущих показателей, демонстрируя умеренную волатильность. Таким прогнозом с URA.RU поделились в Пермском Политехе. 

«На динамику российской валюты в начале осени оказывает влияние ряд ключевых факторов. Одним из них выступает стоимость нефти марки Urals, которая на 25 августа составляет 65,49 доллара за баррель и определяет объемы поступлений экспортной выручки, а также предложение валюты на внутреннем рынке. Кроме того, стабилизирующую функцию продолжает выполнять механизм бюджетного правила: Министерство финансов продает валютные резервы, преимущественно в юанях, если фактические нефтегазовые доходы превышают плановые показатели. Это создает дополнительный спрос на рубль», — уточняет старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова.

По словам эксперта, дополнительное влияние на курс рубля оказывает внешнеполитическая конъюнктура. Усиление санкционных ограничений способствует ослаблению национальной валюты, тогда как позитивные изменения — такие как смягчение санкций или поиск эффективных обходных путей — поддерживают рубль.

Ключевым элементом устойчивости российской валюты остается и политика Центрального банка РФ. Поддержание высокой ключевой ставки позволяет ЦБ не только контролировать инфляционные ожидания, но и обеспечивать конкурентоспособность рублевых инструментов, которые предоставляют инвесторам значительную премию за риск по сравнению с более надежными, но менее доходными валютами. Это формирует основу для относительной стабильности рубля даже в условиях внешних вызовов. 

