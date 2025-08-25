Восьмилетняя девочка напала с ножом на одноклассника в Туринске

В Туринске (Свердловская область) восьмилетняя девочка ударила ножом одноклассника из-за ссоры в детской комнате. Удар пришелся в левое предплечье, там осталась колото-резаная рана, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«После получения телесных повреждений несовершеннолетний вместе с законным представителем обратился в ГАУЗ Свердловской области „Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова“ для оказания медицинской помощи и наложения швов», — пояснили там. Травму расценили как легкое причинение вреда здоровью.
Конфликт между детьми произошел из-за обзывательств в адрес одноклассницы. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с родителей девочки компенсацию морального вреда. В конце концов пострадавшему выплатили 50 тысяч рублей.
