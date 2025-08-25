Запуск дрона для поисков застрявшей в горах Киргизии пермячки Наговициной провалился

Беспилотный летательный аппарат, предназначенный для обследования района пика Победы в Киргизии с целью поиска альпинистки из Перми Натальи Наговицыной, застрявшей в данной местности, не был задействован. Причина — неблагоприятные погодные условия.
«Специалисты на протяжении нескольких дней ожидали улучшения погодной обстановки для запуска дрона, однако необходимые условия так и не наступили», — сообщает РИА Новости со ссылкой на руководитель отдела по связям со СМИ и общественностью МЧС Кыргызстана Адиля Чаргынова.
По информации telegram-канала BAZA, поисково-спасательные службы пока не приняли окончательного решения относительно прекращения операции или возможного возобновления поисковых работ в последующие дни.
МЧС Кыргызстана официально завершило спасательную операцию 23 августа. В настоящее время все спасатели-альпинисты покидают район пика Победы. По предварительным оценкам, эвакуировать тела Наговицыной и гражданина Италии, который пытался оказать ей помощь, но получил тяжелое обморожение и погиб, удастся лишь с началом весеннего сезона восхождений.
URA.RU сообщало о том, что Наталья Наговицына получила перелом ноги при спуске с одной из самых сложных и опасных вершин мира — пика Победы. Она оказалась заблокирована на высоте свыше 7 тысяч метров. Ее спутники — граждане Италии и Германии — попытались организовать помощь. Итальянец погиб от последствий обморожения, немец сумел самостоятельно спуститься и стал единственным выжившим участником группы. Официальное подтверждение гибели Наговицыной возможно только после обнаружения ее тела спасателями. По имеющейся информации, пермячка находится на вершине уже почти две недели при экстремальных погодных условиях: температура воздуха около минус 26 градусов, отсутствуют пища и вода, сохраняется сильный ветер.
