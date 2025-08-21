Альпинист Титов рассказал о проблемах со спасением застрявшей в горах пермячки Наговицыной

Для спасения уроженки Перми Натальи Наговицыной, которая сломала ногу на Пике Победы (Киргизия), требовалось не менее 8-10 человек. При этом спасательные работы сопряжены с огромным риском для тех, кто в них участвует. Именно поэтому напарники Наговицыной, принимавшие участие в восхождении, не стали проводить эвакуацию альпинистки самостоятельно. Об этом рассказал горный турист, автор и инициатор проекта PROJECT EVEREST Павел Титов.
«В спасательных работах должны быть задействованы, как минимум, 8-10 человек. С высоты более семи тысяч метров одного человека спускают целыми группами. Там люди не на курорте, они все вымотаны. Кто-то спустился с восхождения, кто-то планирует подниматься, кто-то акклиматизируется. И вообще организаторы спасательных работ всегда решают очень сложную задачу: они должны сами спуститься и спустить человека, при этом сами не пострадать, чтобы потом не пришлось их вытаскивать», — приводит слова Титова «КП-Пермь».
Наговицына 12 августа сломала ногу на высоте свыше 7 тысяч метров при спуске с Пика Победы. Напарник женщины оказал ей первую помощь, а затем отправился за подмогой. Вытащить альпинистку пытались двое иностранцев, но и их попытка оказалась неудачной. Пермячку укутали в спальный мешок и оставили на горе. Погодные условия не позволили добраться до нее и вертолету, в котором находилась спасательная группа. В Федерации альпинизма России признали, что спасти Наговицыну практически невозможно.
Накануне Наговицыной исполнилось 48 лет, пишет 59.RU. Женщина окончила Черновскую среднюю школу и географический факультет ПГНИУ. Судя по соцсетям, альпинистка в последнее время жила в Москве. В 2021 году пермячка потеряла в горах мужа, вместе с которым отправилась на покорение вершины Хан-Тенгри (7010 метров) недалеко от Пика Победы. Несмотря на это, Наговицына не оставила альпинизм, которым начала увлекаться с 2016 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!