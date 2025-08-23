Поиски застрявшей альпинистки Нагоцвициной окончены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталью Наговицину не удалось спасти с пика Победы
Наталью Наговицину не удалось спасти с пика Победы Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Операция по спасению альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, завершена. Об этом 23 августа сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — заявил Дмитрий Греков в разговоре корреспондентом URA.RU. Пик Победы считается одной из самых труднодоступных вершин в регионе, где проведение спасательных операций осложняется суровой погодой и трудным рельефом.

Наталья Наговицина получила перелом ноги и оказалась заблокирована на высоте 12 августа. Попытки эвакуации начались 16 августа — тогда на помощь отправился спасательный вертолет, однако из-за неблагоприятных погодных условий попытка спасения оказалась неудачной. Наталья провела в горах несколько дней без еды и воды, в экстремальной температуре. 23 августа стало известно, что альпинистка скончалась. Также четыре года назад в горах погиб муж альпинистки, сообщает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Операция по спасению альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, завершена. Об этом 23 августа сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков. «Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — заявил Дмитрий Греков в разговоре корреспондентом URA.RU. Пик Победы считается одной из самых труднодоступных вершин в регионе, где проведение спасательных операций осложняется суровой погодой и трудным рельефом. Наталья Наговицина получила перелом ноги и оказалась заблокирована на высоте 12 августа. Попытки эвакуации начались 16 августа — тогда на помощь отправился спасательный вертолет, однако из-за неблагоприятных погодных условий попытка спасения оказалась неудачной. Наталья провела в горах несколько дней без еды и воды, в экстремальной температуре. 23 августа стало известно, что альпинистка скончалась. Также четыре года назад в горах погиб муж альпинистки, сообщает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...