Поиски застрявшей альпинистки Нагоцвициной окончены

Операция по спасению альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, завершена. Об этом 23 августа сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.
«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — заявил Дмитрий Греков в разговоре корреспондентом URA.RU. Пик Победы считается одной из самых труднодоступных вершин в регионе, где проведение спасательных операций осложняется суровой погодой и трудным рельефом.
Наталья Наговицина получила перелом ноги и оказалась заблокирована на высоте 12 августа. Попытки эвакуации начались 16 августа — тогда на помощь отправился спасательный вертолет, однако из-за неблагоприятных погодных условий попытка спасения оказалась неудачной. Наталья провела в горах несколько дней без еды и воды, в экстремальной температуре. 23 августа стало известно, что альпинистка скончалась. Также четыре года назад в горах погиб муж альпинистки, сообщает 360.ru.
