Подруги Дмитрия Диброва сделали заявление о его разводе

Телеведущий Дмитрий Дибров сейчас занимается не только бракоразводным процессом. Вместе с сестрами Катей и Волгой Король Дибров готовится презентовать новый музыкальный проект. Во время беседы с корреспондентом URA.RU девушки рассказали о работе с телеведущим, а также о чувствах Дмитрия к Полине.
Девушки говорят, что во время репетиций Дмитрий иногда говорит о супруге. По словам артисток, чувства к Полине у Дмитрия Александровича не прошли.
«Дмитрий уважает и любит Полину, — объясняет Волга. — Вы знаете, о любви никогда нельзя говорить в прошедшем времени. Я, как человек, который прошел через развод в прошлом году, об этом знаю абсолютно точно. Если ты говоришь, что разлюбил, значит, скорее всего, и не любил. Я думаю, что не только Дмитрий, но и Полина, конечно же, до сих пор любит его».
Им есть, ради кого поддерживать хорошие отношения между собой, добавляет Екатерина: «У них же трое потрясающих детей. Тут хочешь — не хочешь, надо оставаться друзьями и адекватными людьми по отношению друг к другу. Дмитрий Александрович это прекрасно понимает».
К слову, наши журналисты предложили девчонкам активнее присмотреться к Диброву не только в музыкальном плане. Ведь совсем он скоро он станет завидным холостяком.
«Такое чувство, как любовь, приходит и стучится к нам нежданно и негаданно, — продолжает Волга. — Когда оно нас посетит, неизвестно. Да и, неужели вы думаете, мы вам будем рассказывать об этом?»
С Дмитрием Дибровым девушки знакомы очень давно. Но про его желание играть и создавать музыку они не знали.
«Когда у нас зашел не так давно разговор об этом, выяснилось, что мы занимаемся одним и тем же делом. Так мы стали сотрудничать, — признаются девушки. — А вскоре мы решили создать общий проект. У нас будут живые музыканты. Будем исполнять песни в стиле джаз. Джаз, как известно, — интеллектуальная музыка. А Дмитрий — интеллектуал. Поэтому, конечно, на создание музыкального материала, а также на репетиции он не жалеет ни времени, ни сил».
