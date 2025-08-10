Молодая жена Диброва вывезла детей из Москвы на фоне слухов о разводе

Молодая супруга 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва Полина отправила троих сыновей из Москвы в Ростов-на-Дону на фоне слухов о разводе. Она сообщила, что дети поехали вместе с бабушкой, пока родители занимаются бракоразводным процессом.
«Дети отправляются в Ростов с бабушкой», — пояснила Диброва. Ее слова приводит Starhit.
Дмитрий Дибров и его жена Полина Наградова (девичья фамилия) объявили о разводе после 15 лет совместной жизни, причиной которого, по слухам, является ее роман с бизнесменом Романом Товстиком. Пара познакомилась на конкурсе красоты, когда Полине было 17. Дибров планирует оставить бывшую супругу без жилья и детей, его адвокат готовит иск в суд.
Роман Товстик также собирается развестись со своей женой Еленой, с которой у него шестеро детей. Эта новость вызвала общественный резонанс в Сети. Жена Товстика утверждает, что муж оставляет ее без средств к существованию. По ее словам, именно Полина является виновницей разрушения семьи. Известный адвокат Катя Гордон взялась защищать интересы Елены. Пока ни один из супругов не подал иск в суд, однако процесс развода уже фактически запущен, передает 360.ru.
