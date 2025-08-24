24 августа 2025

В ХМАО треть детей мигрантов не сдали тест по русскому языку

Каждый третий ребенок мигрантов в Югре провалил тестирование по русскому языку, необходимое для поступления в школу. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

«Тест на знание русского языка дети мигрантов в округе проходят с апреля. За это время проверку прошли 76 школьников с 1 по 10 классы, 31 ребенок не смог сдать экзамен с первого раза», — пояснил Дренин.

Без положительного заключения ребенка не примут в школу. Пересдать тест можно через три месяца, и при успешном результате иностранца обязаны зачислить даже в середине учебного года.

Для изучения языка в муниципалитетах округа созданы специальные центры. Окружной департамент образования и науки контролирует родителей, которые обязаны обеспечить детям обучение русскому языку. Речь идет только о вновь прибывших в ХМАО семьях. Те, кто уже учился в школах региона, тестированию не подлежат.

{{author.id ? author.name : author.author}}
