Путину рассказали, как будут решать проблему с интернет-мошенниками

Правительство утвердило комплексный закон против интернет-мошенников
Правительство России утвердило комплексный закон для борьбы с интернет-мошенничеством. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Документ включает около 30 мер законодательного и технического характера для защиты граждан от цифрового обмана.

«Вы несколько месяцев назад проводили оперативное совещание с правительством, давали поручение подготовить набор и законодательных, и технических мер, и у нас принят федеральный закон, он такой комплексный, там порядка тридцати различного рода мер, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством», — заявил Григоренко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что ключевые нововведения — это введение самозапрета на оформление кредитов через портал «Госуслуг» и обязательная маркировка телефонных звонков от организаций с указанием номера и названия. «Это прежде всего злоупотребление доверием человека, это обман, если простыми словами... любой звонок с незнакомого номера — лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники», — отметил Григоренко.

Также ужесточена уголовная ответственность для граждан, предоставляющих мошенникам свои банковские карты — теперь за это грозит до трех лет лишения свободы. Все меры согласованы с Центробанком и правоохранительными органами. В ближайшее время подготовят второй пакет инициатив: ограничения международных звонков и создание базы данных мошеннических номеров. Планируется также усилить ответственность за использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах.

