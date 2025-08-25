В Петербурге в последние дни августа жители города застали снег. Социальные сети заполнили фотографии, на которых отчетливо видны белые скопления, напоминающие зимние сугробы.
Одни очевидцы утверждают, что в городе выпал мокрый снег. Другие уверены, что это последствия мощного града, который прошел 25 августа по некоторым районам Петербурга. К слову, до конца лета осталось еще шесть дней.
Ранее сообщалось, что 23-24 августа в Москве и Петербурге установится прохладная и дождливая погода, а температурный фон останется ниже средних климатических значений. С 25 августа вновь прогнозируется снижение температуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.