В Питере появились сугробы. Видео

Одни очевидцы утверждают, что в городе выпал мокрый снег
Одни очевидцы утверждают, что в городе выпал мокрый снег

В Петербурге в последние дни августа жители города застали снег. Социальные сети заполнили фотографии, на которых отчетливо видны белые скопления, напоминающие зимние сугробы.

Одни очевидцы утверждают, что в городе выпал мокрый снег. Другие уверены, что это последствия мощного града, который прошел 25 августа по некоторым районам Петербурга. К слову, до конца лета осталось еще шесть дней.

Ранее сообщалось, что 23-24 августа в Москве и Петербурге установится прохладная и дождливая погода, а температурный фон останется ниже средних климатических значений. С 25 августа вновь прогнозируется снижение температуры.

