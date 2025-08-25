В городских лесах Перми обустроено более 20 экологических троп, где можно с удовольствием гулять в любое время года. Ранее URA.RU рассказывало о тропах, расположенных в центре города и вообще на левом берегу Камы. В сегодняшнем обзоре — места для прогулок на правом берегу.
«Крым»
Экологическая тропа «Крым» находится в Перми в микрорайоне «Новый Крым» и проходит по территории Нижне-Курьинского лесничества. Длина маршрута — 5 км, но, чтобы выйти к остановке автобуса, придется вернуться по тропе назад — она не закольцована. Попасть на нее можно от остановок «Генерала Панфилова» или «Микрорайон Новый Крым». Лучше всего гулять здесь с мая по октябрь. Зимой — это излюбленное место для лыжников.
На тропе вы встретите осинник, болото с редкими растениями, сосновый лес. Отдельная достопримечательность «Пермский исполин» — огромная сосна, обхват которой составляет более четырех метров. Есть на маршруте и место для пикников.
Как попасть: от остановки общественного транспорта «Новый Крым» дойти до дачного поселка «Крымский» и пройти по указателям до аншлагов экологической тропы. Длина маршрута от остановки до тропы — 730 метров.
«Красные горки»
Экологическая тропа «Красные горки» также проходит по территории Нижне-Курьинского лесничества. Но в отличие от «крымского» этот маршрут закольцован, так что ходить взад-вперед не придется. Длина тропы около 3,5 км. Экотропа «Красные горки» — это сосновый лес, деревьям которого уже 170 лет. Здесь есть место для пикника, а на маршруте установлены информационные стенды, которые рассказывают об истории заселения Нижней Курьи, а также об особенностях сосновых лесов.
Как попасть: от остановки «Капитанская улица» по ул. Каляева выйти до аншлагов экологической тропы. Длина маршрута от остановки до экологической тропы — 1028 метров.
«Удивительное рядом»
Экологическая тропа «Удивительное рядом» предназначена для самых маленьких любителей леса. Они и обустроена силами двух местных детских садов. На маршруте ребята через игру и стихи могут узнать основные правила поведения в лесу, разгадать загадки, узнать легенды о березе, рябине, сосне и увидеть огромные муравейники. Для взрослых здесь есть зона отдыха и тренажеры.
Как попасть: от остановки «Боровики» пройти до ЖК «Боровики» и по указателям до аншлагов экологической тропы. От остановки до тропы — 325 метров.
«Здравствуй, Большой Лес!»
Эта экологическая тропа проходит по территории парка культуры и отдыха «Счастье есть» в особо охраняемой природной территории «Сосновый Бор». Она посвящена взаимодействию человека и природы разных эпох и включает 11 остановок, а также место отдыха «Сказы Большого Леса». Длина маршрута — всего 1 км. Стенды вдоль экотропы рассказывают, какие народы жили на этой территории, как удавалось им существовать в суровых условиях уральской тайги, как складывались отношения человека с большим лесом. Плакаты изобилуют цитатами писателя Алексея Иванова.
Как попасть: вход находится по адресу ул. Маршала Рыбалко, 106. От остановки общественного транспорта «Улица Маршала Рыбалко» до тропы — 170 метров.
«Пролетарская»
Экологическая тропа «Пролетарская» — это кольцевой маршрут в 4 км по особо охраняемой природной территории «Верхнекурьинский». На маршруте установлены восемь стендов, которые рассказывают о птицах, встречающихся в этом лесу, а также редких растениях.
Как попасть: от остановки «Сочинская» пройти по указателям до аншлагов экологической тропы. От остановки до тропы — 321 метр.
«Тропа лесоводов Прикамья»
Этот маршрут расположен в особо охраняемой природной территории «Закамский Бор». Тропа посвящена основам ведения лесного хозяйства в условиях города, флоре и фауне Пермских лесов, а также экологическим аспектам лесного дела.
Как попасть: от остановки «Лесная поляна» на ул. Дорога дружбы пройти по указателям до аншлагов. Длина маршрута от остановки до экологической тропы — 685 метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!