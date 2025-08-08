Армения и Азербайджан хотят поставить точку в мирных переговорах

Армения и Азербайджан готовы в ближайшее время заключить долгожданный мирный договор и поставить точку в территориальном споре. Накануне лидер США Дональд Трамп анонсировал, что сделано это будет в Вашингтоне. Президент США сможет занести в себе в копилку еще одно «мирное урегулирование», чтобы повысить шансы на получение Нобелевской премии мира, объяснил URA.RU завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов. Россия, уверен эксперт, мало что потеряет.
— Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут подписать долгожданное мирное соглашение. Но — в США, хотя в 2020 году мирный процесс начался при поддержке России, которой тогда удалось остановить очередную Карабахскую войну. Что означает для России такой поворот? Миротворцем вдруг окажется Трамп?
— Трамп сейчас вмешивается во многие конфликты и говорит, что он их урегулировал. Однако мы понимаем, что это не так. Просто американскому лидеру нужны хоть какие-то результаты, чтобы стать миротворцем и получить Нобелевскую премию мира. Но никакой он не миротворец — это бесспорно.
Процесс, который начался еще в 2020 году, в силу различных обстоятельств ничем не завершился. Но Россия продолжает желать мира этим странам.
— Почему Армения и Азербайджан исключили Россию из мирного процесса?
— Дело не в том, что они решили исключить Россию из мирного процесса. Просто в какой-то момент, с учетом старого опыта взаимоотношений, они поняли, что какие-то вопросы могут решить самостоятельно.
То же самое — с Минской группой ОБСЕ (создана в 1992 году для урегулирования конфликта по Нагорному Карабаху, — ред.). Известно, что в любых переговорах посредники стараются продвинуть в том числе и свои интересы. А в данном случае видно, что обе страны хотят все решить, ничего не отдавая посредникам. Это не злая воля государств, а прагматичная политика, направленная на получение экономических и политических дивидендов.
— Следует ли ожидать роспуска Минской группы ОБСЕ?
— Стороны уже прекрасно понимают, особенно на этом настаивает Баку, что Минская группа за все годы ее существования проблему так и не решила. Об этом говорил даже глава МИД РФ Сергей Лавров. А после того, как конфликт был разрешен, пускай и силовым путем, держать эту структуру руководители Азербайджана и Армении не хотят. Они понимают, что в данном случае это инструмент давления на них, а не помощь в решении имеющихся проблем. Минская группа де-факто умерла еще в 2020 году после второй карабахской войны.
— А что несет подписание меморандума по Зангезурскому коридору, который отдается США и теперь будет называться «мостом Трампа»?
— Если соглашение действительно состоится, США через свои частные компании откроют Зангезурский коридор, чего в свое время добивалась Россия, ведь для нас это — новые экономические возможности. Как бы это парадоксально ни звучало, они появятся у России даже при посредничестве США: открытие Зангезурского коридора позволит нам через Азербайджан осуществлять торговлю с Арменией, Турцией, а затем и со странами Ближнего Востока.
Есть и обратная сторона вопроса. Она заключается в том, что турецкие товары по этому коридору могут поступать в Россию, а уже через нее — в страны Центральной Азии.
Да, там есть маршрут, который идет через Каспий, но никто точно не знает, как поведет себя море. А использовать сухопутную территорию России будет намного удобнее и принесет хорошие дивиденды РЖД. Оказание транзитных услуг — это всегда очень выгодно.
Однако договоренности по Зангезурскому коридору — это то, что может замедлить подписание мирного соглашения. Поэтому я не думаю, что его подпишут сегодня. Это вопрос не одного дня, а года или даже полутора лет. Все зависит от того, как будут его строить, особенно на армянском участке.
— США и Европа уже активно используют территорию Армении для военных учений. Как вы считаете, что будет с российской военной базой в Гюмри после подписания соглашения? Есть ли риски, что Ереван поменяет российскую военную базу на американскую или базу НАТО?
— Я думаю, что в ближайшее время Армения вряд ли начнет требовать вывода нашей военной базы из Гюмри — договор о ее нахождении там заключен до 2044 года. Более того, Россия, вероятно, сама еще подумает, нужна там эта база или нет. Ошибочно думать, что наличие военной базы автоматически гарантирует защиту интересов.
На самом деле, значительная часть военнослужащих там — это граждане Армении, заключившие контракт с Минобороны РФ, или этнические армяне с российскими паспортами. А значит неизвестно, как они себя поведут в случае какого-нибудь конфликта.
В свое время, вспомним, у нас очень тяжело отреагировали на вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. В итоге это серьезно не повлияло на экономические отношения России и Еревана. Поэтому не стоит драматизировать эту ситуацию.
— Очевидно, что США намерены усилить свое влияние в Закавказье. Как это отразится на наших отношениях с Ереваном и Баку? Насколько вырастут угрозы для нас — политические, экономические, военные?
— Насчет военных угроз не о чем говорить, потому что ни Армения, ни Азербайджан, даже объединившись, никакой военной угрозы для России не представляют. Тем более они не станут предоставлять свои территории для того, чтобы там появились некие центры силы.
Какой смысл маленьким странам угрожать России с населением в 145 миллионов человек и развитой армией?
— Они могут рассчитывать на поддержку США…
— США к ним даже не полезут… Давайте перестанем друг друга пугать Соединенными Штатами. Американцы, наоборот, сокращают свое военное присутствие в мире, за исключением некоторых регионов, потому что начали заниматься преимущественно экономическими проблемами внутри страны. Создание военной базы — это очень затратное дело, они не будут этим заниматься.
Другое дело — экономические риски. У США всегда есть возможность защитить свои интересы посредством санкций, которые могут оказать серьезное воздействие. Но важно понимать, что они возникнут только в том случае, если Россия не будет принимать участие в проектах, которые будут реализовываться в этих странах. Нам необходимо к ним присоединиться различными путями, наладив отношения с Арменией, Азербайджаном и Грузией.
