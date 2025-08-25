Когда из Тюмени начнут летать рейсы во Вьетнам

Рейсы во Вьетнам запустят с 4 ноября
Рейсы из Тюмени во Вьетнам начнут летать с 4 и 14 ноября. Перелет будет осуществляться по двум направлениям — Фукуок и Нячанг. Об этом URA.RU сообщила Юлия Лисина, владелица турфирмы «Пристегнитесь, мы взлетаем».
«Фукуок из Тюмени со стыковкой в Таразе от часа до двух с половиной часов, авиакомпания SCAT Airlines. Рейсы начнут летать с 4 ноября, раз в 10 дней», — рассказала Юлия Лисина.
В город Нячанг запустят борт из Тюмени с 14 ноября. Рейс также будет с дозаправкой. Перелет осуществляет авиакомпания Sunday Airlines.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!