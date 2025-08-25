В Челябинске умер замминистра культуры Ярославцев

Павел Ярославцев работал в министерстве с июня
Павел Ярославцев работал в министерстве с июня

В Челябинске скончался заместитель министра культуры региона Павел Ярославцев. Об этом сообщили в пресс-службе минкульта.

«Министерство культуры с прискорбием сообщает об уходе из жизни заместителя министра культуры Челябинской области — начальника управления материально-технического обеспечения министерства культуры Челябинской области Павла Ярославцева. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Павла Николаевича. Церемония отпевания и прощание состоятся 27 августа в 13:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул.Кыштымская, 32)», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ярославцев работал директором Дома культуры «Сосновка», заместителем начальника отдела по охране объектов культурного наследия управления культуры мэрии Челябинска. До назначения на работу в министерство культуры региона работал заместителем начальника управления, начальником отдела генерального плана и перспективного развития территории, архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа.

Ярославцев был назначен на пост замминистра в начале июня. Он занял пост, ставший вакантным после отставки Дмитрия Столбова.

Павел Ярославцев работал в минкульте два месяца
Павел Ярославцев работал в минкульте два месяца
Фото:

