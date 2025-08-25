Новогоднюю елку могут установить в 2025 году в Екатеринбурге на набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра» (на улице Контролеров, со стороны садоводческого кооператива «Рябинушка»), где сейчас идут работы по благоустройству. Задумку эту во время осмотра работ обсудил мэр Алексей Орлов с подрядчиками и директором ЦПКиО Павлом Зубакиным, сообщает корреспондент URA.RU. Завершить работы обещают в октябре.
«Со следующего года начнем эту территорию активно эксплуатировать. Я думаю, что уже в зимний период здесь будут активности. Здесь есть территория для проведения общественных мероприятий. Сразу вывели электроснабжение для будущей елки. И новогодние праздники, и Масленицу, — все, что угодно, можно здесь проводить», — заявил Орлов.
На территорию завезли песок, предназначенный для детских площадок. Пляжная зона займет три тысячи квадратных метров. Уже установлен пирс. Идут работы по созданию зоны пляжного волейбола с трибунами и прожекторами, кафе, лектория, готовятся душевые комнаты и места для хранения инвентаря. На этом участке набережной хорошо заниматься сноукайтингом (разновидность парусного спорта с использованием воздушного змея— кайта), — движению способствует нужное направление ветра.
Будет в дальнейшем решаться вопрос с транспортной доступностью, чтобы было удобно и для автомобилистов (создадут зону парковки), и для граждан (проложат путь от железнодорожной станции «Электродепо»). Горожанам предлагают добираться до пляжа на городской электричке.
Также сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы на набережной в выходные не было столпотворения людей. Для этого может быть частично использован опыт катка на Площади 1905 года, когда войти на территорию можно было через регистрацию на сайте.
«Входной билет отсутствует, то есть посещение зоны будет бесплатным. Но в дни, когда будет высокая загруженность, будем вводить регистрацию для того, чтобы распределить пространство таким образом, чтобы всем было комфортно, чтобы не было перегруженности зоны. Естественно, все коммерческие вещи, связанные с прокатом, с приобретением еды, все, что имеет какую-то себестоимость, будет идти за отдельную плату. А созерцание, загорание и прочее — все в рамках бесплатной инфраструктуры для жителей. Но это пока только кулуарные разговоры», — объяснил Зубакин.
В марте 2025 года стало известно, что за благоустройство набережной возьмется ООО «Нео Консалтинг Групп». Компания стала победителем торгов. На работы было выделено 204,5 миллиона рублей –правительство области включили проект в финансовый план, деньги были выделены из городского бюджета. Сдать пляж должны в октябре.
