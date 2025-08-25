В главный парк Екатеринбурга съедутся кинозвезды со всей России

В Екатеринбурге 30 августа пройдет один из самых масштабных фестивалей гик-культуры «ГикКон». Впервые его проведут в парке Маяковского, а в качестве хедлайнеров ожидаются актеры из сериала «Король и Шут» Константин Плотников и Влад Коноплев, мастера озвучки Александр Гаврилин (его голосом говорят Роберт Паттинсон и Эштон Кутчер) и Петр Гланц (голоса Дэдпула и Пикачу). Подробнее обо всех событиях — в афише URA.RU.
Главная сцена
В 10:00 стартует Just Dance — это зона, где на экране будут появляться движения, а гостям фестиваля нужно будет их повторять, площадка обычно работает весь день. В 11:00 издательство Go-Goat Comics представит секретный проект, после с екатеринбуржцами встретится голос Роберта Паттинсона — актер дубляжа Александр Гаврилин.
В 12:20 стартует косплей-шоу, где участники представят свои костюмы и номера. В 14:20 на сцену выйдет Петр Гланц — голос Дэдпула и Пикачу. В 15:30 издательство BUBBLE Comics проведет презентацию изданий, а уже в 16:00 горожане встретятся с героями одного из самых увлекательных сериалов последних лет «Кибердеревня»: можно будет задать вопрос актерам Григорию Скряпкину и Елене Маховой. В завершение работы площадки (в 17:45) пройдет «Вопрос-ответ» с актерами Константином Плотниковым и Владом Коноплевым.
Гиклекторий
Здесь с 10:00 стартуют паблик-токи — «Я запускаю свой медийный проект, а как это делать?», «Контент в законе», «Как взять интервью у героя, который не хочет с тобой разговаривать». В 12:30 с лекцией «Геймификация и game-based learning» выступит Антон Сухов из департамента философии Уральского федерального университета, а в 15:30 медиамаркетинг-менеджер компании «Мир танков» Дмитрий Мазиков поделится информацией о трендах киберспорта. В 17:30 издательство «Бомбора» проведет секретную лекцию.
Зона автограф-сессий
Ближе к своим кумирам можно будет подойти в зоне, где будут раздавать автографы, но потребуется регистрация. В 12:30 пройдет встреча с Александром Гаврилиным, в 14:00 — с главным редактором BUBBLE Романом Котковым и сценаристом фильма «Майор Гром» Евгением Ерониным, в 15:00 — с актером дубляжа Петром Гланцем. В 16:20 автографы раздадут актеры Григорий Скряпкин и Елена Махова, в 17:15 — исполнитель ролей в сериалах «Склиф» и «Красная Поляна» Матвей Лыков и создатель вселенной BUBBLE Артем Габрелянов. В 19:00 можно встретиться с актерами сериала «Король и Шут» Константином Плотниковым и Владом Коноплевым.
Летний Гиктеатр
На площадке покажут мультфильмы и пройдут встречи с разными спикерами. Например, можно задать вопросы участнице косплей-фестивалей Марине Тинкер, обсудить современные хорроры, «Фантастическую четверку» и многое другое.
